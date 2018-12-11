روجينا تختصر سنوات عمرها بالكاجوال.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية روجينا لجلسة تصوير جديدة، وشاركت محبيها في عدد من صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

روجينا ظهرت في الصور وهي ترتدي ملابس كاجوال بسيطة، وكانت بجوار حمام السباحة، ووضعت نظارة شمس، بينما أعطاها الكاجوال مع شعرها القصير طلة صبيانية جذابة.

جمهور الفنانة روجينا غازلها من خلال عدد كبير من التعليقات التي عبرت عن إعجابها بصورها، وتغزل الجمهور في بساطتها، وقال إنها أصبحت أقل عمرها في هذا الزي.

الفنانة المصرية قامت مؤخرا بقص شعرها وقلدت بذلك عدد من النجمات اللاتي سبقنها في هذه الموضة، بينما أعجب جمهورها بشكلها الجديد.

روجينا شاركت في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «كلبش»، مع الفنان أمير كرارة، وحققت نجاحا كبيرا، كما شاركت في مسلسل «ضد مجهول»، مع غادة عبدالرازق، وأحمد سعيد عبدالغني.

الفنانة المصرية كان آخر اعمالها في السينما «حرب كرموز»، وحقق نجاحا كبيرا، كما تلقت الفنانة جائزة من مهرجان «همسة» عن دورها في مسلسل «الطوفان»، مع أيتن عامر، وفاء عامر، وأحمد زاهر.