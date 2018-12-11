في ظهور نادر لها.. ليلى شعير: ندمت على ها الدور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعد الفنانة المصرية ليلى شعير واحدة من جميلات السينما المصرية، فحباها الله بملامح جذابة، ورغم مرور السنوات لا ينسى الجمهور «فتاة اليوجا»، في فيلم «عائلة زيزي»، صاحبة الطلة المذهلة.

كانت ليلى شعير تتمنى أن يكون لها حظ في التمثيل أكبر من ذلك، وأن تقدم عدد كبير من الأعمال المتنوعة والهامة والتي تؤثر على الجمهور، ولكن تم حصرها في أدوار تافهة – على حد وصفها.

ليلى قالت مع الإلامية أسماء مصطفى خلال برنامج «هذا الصباح»، إنها تمنت أن يقوم مخرج بمسح جمالها باسفنجة وتقديم فرصة حقيقية لها، ولكن تم التركيز دوما على جمالها متناسين موهبتها، ولم يعرض عليها الدور الذي حلمت به.

جميلة السينما أشارت إلى أنه عرض عليها دور هام في فيلم «عمارة يعقوبيان»، ولكنها رفضته لأسباب شخصية، وهو الدور الذي قدمته الفنانة المصرية يسرا، وندمت ليلى على عدم تقديمه.

الفنانة المصرية قالت إنها كانت على علاقة وثيقة بالفنان الراحل جميل راتب، وكانت معه في المستشفى وقت مرضه، وأهداها لوحة له، وأوصاها أن تحاول أن تعود للتمثيل بأي طريقة لتقدم شيئا.

ليلى أوضحت أيضا أنها كانت على علاقة وثيقة بالفنان عمر الشريف، وكان يستشيرها في أموره، وكذلك كانت علاقتها قوية بالفنانة فاتن حمامة.

يُذكر أن ليلى شعير من مواليد عام 1940، عملت عارضة أزياء في فرنسا، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1964، تزوجت من الممثل عمرو الترجمان، ومن أهم أعمالها: «عائلة زيزي، العريس يصل غدا، شياطين الليل، السمان والخريف، الهروب، جرانيتا، ما تيجي نرقص».