بعد غياب.. غدير السبتي تعود بلوك جديد.. وتكشف عن أمنية حياتها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب شهر عن مواقع التواصل الاجتماعي شاركت الفنانة الكويتية غدير السبتي جمهورها بمقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بلوك جديد.

الفنانة الكويتية ظهرت في الفيديو بتسريحة شعر جديدة، حيث قصت شعرها، وأسدلت غرة كثيفة على جبهتها، مما أظهرها أصغر سنا من عمرها الحقيقي.

جمهور غدير انقسموا حول اللوك الجديد فمنهم من أبدى عدم إعجابه به وأكدوا أنه لا يتناسب مع عملها، فيما أبدى البعض الآخر إعجابهم باللوك الجديد، وتكهنوا أن تكون قد اعتمدته من أجل دور فني جديد.

وكشفت الفنانة الكويتية خلال الفيديو عن سبب تغيبها عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كما كشفت عن أمنية حياتها التي تريد أن تحققها، حيث قالت: “بعد غياب شهر كامل، الحمد لله أنا بخير، كانت عندي ظروف وشكرا لكل من سأل عني”.

وأضافت: “قبل يومين كنت أتحدث مع ابنتي بسمة وأخبرتها عن أمنية حياتي، عندي الكثير من الأماني والحمد لله عم تتحققبس كانت من بين هذه الأمنيات أن أتعلم العزف على البيانو، ولكن ابنتي قالت لي انه صار صعب هلق، ولكن فجأة وصلتني دعوة من الدكتور عبدالله خلف ويخبرني بأنه فتح مركزاً لتعليم العزف على البيانو، وأنا سأكون أول طالبة عنده”.

يذكر أن غدير السبتي قد احتفلت في نهاية شهر مارس الماضي بزفافها إلى المخرج البحريني أحمد الفردان، في حفل أسطوري أقيم في بلدها الكويت، بحضور عدد كبير من أهل وأصدقاء العروسين.