شيريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ54.. وتوجه رسالة شكر لهؤلاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية شيريهان بعيد ميلادها الـ 54، الذي وافق يوم 6 ديسمبر، في حفل صغير أقامته في منزلها.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، والتي ظهرت فيها جالسة أمام تورتة عيد ميلادها، فيما ظهرت وهي تستدعي الامنيات قبل إطفاء الشموع.

وظهر بجوار التورتة مجموعة من الشموع الكبيرة التي تحمل صورها، بالإضافة إلى باقات الورود التي تلقتها من أصدقائها في هذه المناسبة السعيدة.

شيريهان حرصت على توجيه رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث قالت: “شكرا لكل من أرسل لي معايدة في عيد ميلادي. قلبي يشكركم. حبكم حياة”.

يذكر أن شيريهان تحتفل هذا العام بعيد ميلادها الـ 54، ورغم غيابها عن الشاشة منذ سنوات طويلة إلا أن الفنانين لم ينسوا الفنانة التي أصبحت بموهبتها أيقونة وقدوة لهم، وانهالت التهاني عليها بهذه المناسبة.

ومن بين الفنانين الذين حرصوا على تهنئة شيريهان بعيد ميلادها الفنانة رانيا يوسف، والسيناريست تامر حبيب، والفنانة دنيا عبدالعزيز، والفنانة دينا فؤاد، والفنانة أيتن عامر، والفنانة شكران مرتجى، وغيرهم.