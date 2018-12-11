أحمد مجدي يفوز بجائزة أحسن ممثل عن «علي معزة وإبراهيم»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاز الفنان المصري أحمد مجدي، بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم «علي معزة وإبراهيم»، وذلك من جوائز السينما الفرانكفونية.

وعبر أحمد مجدي، عن سعادته بالجائزة، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، ونشر صورة لملصق الفيلم.

فيلم «علي معزة وإبراهيم»، من إخراج شريف البندراي، وتأليف أحمد ماهر، وإبراهيم بطوط، وهو من بطولة أحمد مجدي، وعلي صبحي، وناهد السباعي وسلوى محمد علي.

عرض الفيلم لأول مرة بتاريخ 12 ديسمبر 2016 في مهرجان دبي السينمائي الدولي بدورتة الثالثة عشر، وحاز من خلاله الممثل علي صبحي على جائزة أفضل ممثل، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرج شريف النبدراي.

من ناحية أخرى، عرض للفنان أحمد مجدي، فيلم «لا أحد هناك»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

فيلم «لا أحد هناك»، سيناريو وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها، حيث يجد أحمد نفسه تائها بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض، ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.