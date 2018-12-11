راغب علامة يرد على نائب هدده بالقتل: بإشارة بتصير بخبر كان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان اللبناني راغب علامة، تهديدًا بالقتل من قبل البرلماني حكيم ديب، عضو حزب لبنان القوي، وذلك بعد طرحه أغنية «طار البلد»، والتي انتقد فيها الأوضاع بلبنان.

البرلماني، لم يكتف بتهديد راغب علامة، بقطع رأسه خلال لقائه في أحد البرامج التلفزيونية على الهواء، طالبه بعدم التحدث في السياسة والتفرغ للغناء الرومانسي.

الفنان اللبناني، رد على طلب البرلماني عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «هيدا بلدي قبل ما يكون بلدك»

وأضاف: «أنا كل الشعب اللبناني رسخني فنان على قلوبهم وبيبقى اسمي مرفوع مئات السنين، بينما أنت بإشارة من أصبع الصغير لرئيس تيارك بتصير بخبر كان، وبنصحك تقدم طلب عند داعش للانتساب.. يا عيب الشوم على هيك نواب ما بيستحوا».

وكان “ديب”، قد هدد راغب علامة، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية بعد طرحه أغنية «طار البلد»، قائلًا: «دا يستاهل قطع رأسه»، ووصف الأمر بأنه لا مسئولية، وتضامن عدد كبير من النجوم مع راغب علامة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل بسبب هذا التهديد.

أغنية «طار البلد»، كتب كلماتها نزار فرنسيس، ولحنها ووزعها جان ماري رياشي.