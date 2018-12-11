تكريم منى زكي ودرة ودنيا بطمة في حفل Beirut Golden Awards.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم حفل Beirut Golden Awards، مساء الأحد 9 ديسمبر في العاصمة اللبنانية بيروت، وتم خلاله تكريم عدد من النجوم الفن.

وكان من بين الفنانين المكرمين النجمة المصرية منى زكي، والتي تألقت في الحفل بفستان أزرق طويل، وتركت شعرها القصير منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج قوي أبرز جمال ملامحها.

كما تم تكريم الفنانة التونسية درة، والتي أطلت بفستان طويل جمع بين اللونين الأبيض والأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية رقيقة.

وكانت الفنانة المصرية أنوشكا من بين المكرمين أيضا خلال الحفل، والتي ظهرت بطلة كلاسيكية مميزة جمعت بين اللونين الأبيض والأسود، وجمعت شعرها لأعلى، في تسريحة ناسبت إطلالتها.

وكرمت أيضا الفنانة المغربية دنيا بطمة، والتي تألقت بقفطان مغربي أنيق جمع بين اللونين الأزرق والأبيض، وأسدلت شعرها في تسريحة مميزة، وأشعلت الحفل بعدد من أغانيها المميزة، كما التقطت مجموعة صور مع الحضور.

ونشرت الفنانة دنيا بطمة صور ومقاطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم، وفخرها لكونها فنانة مغربية تكرم في لبنان.