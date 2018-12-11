هاني شاكر يحتفل بتسجيل أغنية «شبهك أوي».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل أمير الغناء العربي الفنان المصري هاني شاكر بتسجيل أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان “شبهك اوي ” بإستديو رسالة بالمهندسين.

وأغنية “شبهك أوي” من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء، والتوزيع لباسم منير، وهندسة صوتية أحمد جودة وديجيتال ميديا فاروق يحيي.

كما تعاقد هاني شاكر مؤخرا مع شركة فيكتوري لينك على توزيع الديجيتال للأغنية وعدد من الاغاني القادمه وسيتم طرح الأغنية خلال الشهر الجاري.

يذكر أن هاني شاكر كان قد تعاقد مؤخرا مع شركة “فيكتوري لينك”، الرائدة فيي مجال الديجيتال لكي تتوالى مهمة توزيع أعماله في مصر والوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان هاني شاكر قد سافر مؤخرا إلى المغرب للمشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان مكناس والذي تمتد فعالياته في الفترة من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر.

وأحيا الفنان المصري حفلا غنائيا كبيرا على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان “مكناس”، وقدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه، منها «ياريتني، وكل ليلة، انتي لسه بتسألي، لو بتحب، وعلي الضحكاية، وسألتك»، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.