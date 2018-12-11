معجبة تعرض الزواج على محمد رمضان.. فكان هذا رد فعله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة له وهو يقوم بترويض نمر من كواليس أحد أعماله الفنية.

الفنان المصري علق على الصورة بقوله: “الشجاعة نعمة يجب ان نشكر الله عليها #الحمد_لله”، ليفاجأ بقيام إحدى معجباته بعرض الزواج عليه.

المعجبة كتبت: “طب ما تتشجع وتتجوزني”، فرد عليها رمضان بقوله: “إن شاء الله تتجوزي اللي أحسن مني”، وهو الرد الذي لاقى استحسان جمهوره.

يذكر أن محمد رمضان كان قد كشف مؤخرا عن استعداده لتقديم 3 أعمال جديدة، لافتا إلى أنه تعاقد مع شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي على مسلسل لرمضان القادم.

كما يستعد رمضان لتصوير فيلم “رجالة حمزة” في أول تعاون مع المخرج هادي الباجوري، فضلا عن تحضير فيلم جديد بعنوان “بطل عادي” تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وكان آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم “الديزل” الذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وشاركه بطولته ياسمين صبري، وهنا شيحة، وفتحي عبدالوهاب، وتامر هجرس، وهو من إخراج كريم السبكي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.