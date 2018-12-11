قبول استئناف بوسي وإلغاء حبسها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد الحكم عليها بالحبس 9 سنوات، أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة، حكما بقبول دعوى المطربة المصرية بوسي وإلغاء حكم حبسها، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لطليقها.

وأصدرت المحكمة حكما بإلغاء حبس بوسي، وتغريمها بمبلغ 550 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه عن 11 قضية رفعت ضدها من قبل طليقها.

وكانت محكمة جنح النزهة، في وقت سابق، برئاسة المستشار أحمد بهجت، عاقبت بوسي في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، بالحبس 9 سنوات في 11 قضية بتهمة إصدارها بشيكات بدون رصيد

وتقدمت عزة العشري محامية طليق بوسي، بمذكرة دفاع للرد على طلبات محامى بوسي، وردت على الدفع بعدم الاختصاص لسابقة الفصل فيها، بأن الشيكات التي تم التصالح فيها بين الطرفيين قديمة، بينما هناك شيكات حديثة لم يتم التصالح فيها.

يذكر أن المطربة بوسي كانت قد حررت شيكات لطليقها وبالذهاب للبنك تبين أن الشيكات بدون رصيد مقابل لها، فتقدم برفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة وتم الحكم فيها فتقدمت باستئناف على هذه الأحكام لتحدد المحكمة جلسة 25 يوليو لنظرها.