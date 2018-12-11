صور.. نيكول سابا تخطف الأنظار بفستان زفاف ثمنه 10 مليون دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تألقت النجمة اللبنانية نيكول سابا بفستان زفاف باهظ الثمن في ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ، الذي ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف الشتاء وخريف ٢٠١٩، والتي سبق له تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الأورينتال ببارس بالإضافة الى بعض القطع التي يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام.

نيكول أطلت بفستان زفاف ثمنه 10 مليون دولار ، أو ما يعادل ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث أنه مرصع بالمجوهرات، وبمجرد ظهورها حصدت عاصفة من التصفيق وصيحات إعجاب الحضور من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع.

وكان في مقدمة الحضور د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومن نجوم الفن والإعلام الهام شاهين، ليلي علوي، نادية الجندي، رجاء الجداوي، شيرين، فيفي عبده، منى عبد الغني، سهير جودة، الكاتبة الصحفية الكببرة منى رجب ، والاعلامية لميس الحديدي ، الكاتب الكبير مفيد فوزي وابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي ، منة فضالي، نهال عنبر ، ساموزين وحرمه دينا صلاح ، ليلي شتا ، نادية مصطفي ، وصفية العمري ، ناهد فريد شوقي، هاني رمزي وحرمه، دعاء فاروق ودينا فاروق، ولبلبة ، محمد رمضان وحرمه، وفاء عامر ، أمل رزق، اوري جودة.

بالإضافة إلى صناع العرض محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة واتحاد الصناعات المصرية ،أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة ،خببر التجميل العالمي محمد الصغير ،خبير الأقمشة الراقية عادل سالم، ومن بيت مجوهرات سارنا المصري رفيق أنطوان وسامح جاب الله ومصور المهرجانات مواهب الحلوي ومدير “نوكس” الفرنسية أيمن طعيمة.

وأحيا العرض النحم خالد سليم حيث تألقت العارضات علي أغانيه الرومانسية وسط تفاعل الجميع.

وتميز العرض بأجواء الرقي والفخامة وديكورات وائل المصري وتأمين كابتن ريتشارد و شهد بدايته “شو” كوميدي ل “ابلة فاهيتا ” مع مقدمة العرض الإعلامية بوسي شلبي