نجوم الفن في عزاء المنتج أحمد السيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء المنتج ومدير المسرح الكوميدي الفنان أحمد السيد، مساء الإثنين 10 ديسمبر، في مسجد عمر مكرم، وذلك في حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور العزاء، وكان من بينهم الفنانة إسعاد يونس، والفنان عمرو عبدالجليل، والفنان أشرف زكي، والفنان أحمد صيام، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة أيتن عامر، ومحمد عز العرب، وسيد رجب.

كما حضرت الفنانة صابرين، والفنانة صفاء جلال، والفنان أحمد سلامة، والفنان جمال عبدالناصر، والفنان أحمد صلاح السعدني، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان مدحت تيخا، والفنان محمود حافظ، والفنانة حنان شوقي، وغيرهم .

يذكر أن المنتج الفني ومدير المسرح الكوميدي أحمد السيد قد توفي، مساء الأحد 9 ديسمبر، بعد دخوله في غيبوبة كبدية استمرت لأربعة أشهر.

وأعلن خبر الوفاة نجله عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفسية، على أن يقام العزاء بعد المغرب في مسجد عمر مكرم بالتحرير.

أحمد السيد، قدم العديد من الأعمال السينمائية مع عادل إمام كمدير للإنتاج ومنها «حسن ومرقص، والإرهاب والكباب، و مرجان أحمد مرجان، وأمير الظلام، وعريس من جهة أمنية».

كما عمل كمنتج فني لعدد من الأعمال الدرامية ومنها «بين عالمين، وأفراح القبة»، وغيرها، وتولي منصب مدير المسرح الكوميدي.