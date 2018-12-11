نجوم الفن ينعون محمود القلعاوي بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل الفنان المصري محمود القلعاوي، الاثنين 10 ديسمبر بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ79 عامًا.

ونعاه عدد من النجوم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانة رانيا يوسف، والتي قالت في نعيها: «وداعا الفنان العظيم محمود القلعاوي، الفن العربي خسر ممثل قدير، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان وتغمده برحمتك».

الفنان محمد صبحي، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «بكل الحزن انعي الفنان القدير محمود القلعاوي رفيق كفاح وزميلي وصديقي في الفن.. وداعا أخي الحبيب وستظل نورا متوهجة بأعمالك التي اثبت فيها أنك ممثل لا مثيل لك.. أدعو الله لك بالرحمة وللأسرة العزاء والصبر والسلوان».

الفنانة ندى بسيوني: «وداعا خفيف الظل، طيب القلب الفنان محمود القلعاوي رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته».

أما الفنان صلاح عبدالله، فقال في نعيه: «يا حبيبي الموت علينا حق والحزن والدموع على فراقك حقك علينا يا أطيب وأنقى وأطهر من عرفت محمود القلعاوي، آه لو تعرفوا الراجل العظيم دا عمل معانا إيه وإحنا لسه بنقول ياهادي هتعذروني، أنا تعبان قوي يا قلعاوي واللي مهون عليا إنك هتكون مبسوط وسعيد ومتهني في جنة الرحمن الرحيم».

وقالت المخرجة بتول عرفة: «إن لله و إن إليه راجعون الفنان محمود القلعاوي فى ذمه الله الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء محمود القلعاوي».

كما نعته الفنانة دينا فؤاد، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان محمود القلعاوي فى ذمه الله ربنا يرحمك و ينور قبرك و يسكنك فسيح جناته يارب».