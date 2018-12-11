فضيحة في مهرجان قرطاج.. ممثل سوري يتعرى تمامًا على المسرح.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار ممثل سوري شاب، حالة جدل كبيرة خلال افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 20 بتونس، بعد تعريه على المسرح.

الممثل شارك في تقديم العرض المسرحي «يا كبير»، والذي يضم فنانين شباب من سوريا وألمانيا، وفوجئ به الجمهور وهو يخلع ملابسه على المسرح وظل عاريًا لمدة تجاوزت الـ 30 دقيقة، في موقف أثار استهجان الجميع.

الجمهور المشارك في العرض قام بقذف الممثل بزجاجات المياة والأشياء التي كان يحملها وغادر المئات المسرح.

العرض هو سوري ألماني، حيث أن معظم أبطاله من سوريا، ومخرجه من ألمانيا، وتم التأكيد على أن العرض للكبار فقط.

وانطلقت الدورة الـ 20 لأيام قرطاج المسرحية السبت الماضي، في شارع الحبيب بورقيبة بعرض موسيقى تراثي وعرض مسرحي بعنوان «ملحمة خضراء» السيرة الهلالية إلى جانب عرض لسيرك «باباروني»، وتكريم دولة فلسطين، بعرض مسرحية «مروح لفلسطين» للمخرجة الأميركية الفلسطينية ميكائيلا، سبقها عزف منفرد على الكمان .

وتتناول المسرحية وهي من إنتاج مسرح الحرية بمدينة جنين، قصصا مختلفة من واقع عدد من المدن والمخيمات الفلسطينية.

وتشارك مصر في أيام قرطاج المسرحية بعرض «الساعة الأخيرة»، ويتناول العرض حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما.

العرض من تأليف عيسى جمال الدين، بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي، سامية عاطف، معتز السويفي، محمود الزيات، محمد دياب ونائل على، بمشاركة نورهان أبوسريع ومحمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقى أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.