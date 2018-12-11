صور.. جنازة الفنان محمود القلعاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيعت، جنازة الفنان الراحل محمود القلعاوي، بعد صلاة الظهر من مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادي هليوبوليس في مصر الجديدة.

الجنازة شارك فيها الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين أشرف زكى، والفنان شريف خيرالله، وبعض أقاربه، وسط غياب تام لأهل الفن.

محمود القلعاوي، رحل عن عالمنا الاثنين 10 ديسمبر عن عمر 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

و قدم الفنان الراحل العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمي الكوميديا الكبار محمد صبحي ومحمد نجم وغيرهما، منها “أولاد دراكولا” و”عبده يتحدى رامبو” و”الجوكر” و”واحد لمون والتاني مجنون” و”أنت حر” و”العم النبيل” و”عفاريت من ورق”، كما شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية المتميزة.

وولد القلعاوي في 12 نوفمبر 1939، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964، ثم عمل بهيئة المسرح، وكانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات من القرن الماضي من خلال المسرح، ثم كانت أول مشاركاته السينمائية عام 1971 في فيلم “لعنة امرأة”، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

وكان الفنان الراحل قد اعتزل الفن في السنوات الأخيرة واختفى تمامًا عن الإعلام إلا في الشهور الأخيرة وظهر ملامح مختلفة تمامًا وشعر أشيب.