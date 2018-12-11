بلقيس تكشف معاناتها من الرهاب الاجتماعي وتؤكد: اصبحت إنسانة أخرى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في خطوة وصفها البعض بالجريئة، اعترفت الفنانة اليمنية بلقيس عن اصابتها باضطراب الرهاب الاجتماعي، حتى أنها اضطرت للجوء غلى طبيب نفسي، ونجحت في التغلب على هذه المشكلة التي لازمتها منذ سن المراهقة.

بلقيس القت محاضرة تحفيزية في «مؤتمر تيدكس» العالمي بمحافظة مسقط في سلطنة عمان، كشفت فيها تفاصيل رحلتها مع المرض النفسي، واعترفت أنها كانت تخجل من الحديث عن معاناتها من هذه المشكلة، في تدوينة كتبت فيها: «اليوم في @TEDxMuscat تحدثت عن رحلتي في العلاج من الرهاب الاجتماعي باللجوء للطب النفسي والتخلص من المشكلة المزمنة التي تسللت الى حياتي منذ سن المراهقة وحتى فترة سابقة ليست بالبعيدة.منذ فترة قليلة كنت أخجل وأخشى من تبعات الحديث عن هذه المشكلة واليوم أملك الشجاعة الكافية الحمدلله».

الفنانة الشابة شجعت متابعيها على ضرورة اللجوء للطبيب النفسي في حالة الحاجة له، وكتبت: «منذ فترة بسيطة مضت كان اسم (الدكتور النفسي) يوحي بالجنون والعته وان الشخص لن يزور الطبيب النفسي الا اذا كان فاقد الأهلية ولكن في الحقيقة نتعرض لبعض التوعك النفسي كما الجسدي ويستلزم الوضع العلاج من اجل الراحة والسعادة..لما كنت اشتكي من العوارض يقولون لي الأهل تبالغين».

وأضافت: «ولكن عندما شرحت للطبيبة وبكيت من شدة الحرج واعتقدت اني مو طبيعية وعدتني ان الوضع سيتحسن اذا تجاوبت معها يوميا (بالتمارين والعقاقير) وتحسنت تماما بل أصبحت جريئة جدا ومنفتحة ومنطلقة وتبدل الحال ١٠٠٪ وكأني إنسانة أخرى مو بلقيس المراهقة الانعزالية المليئة بالغموض».

من ناحية أخرى، اعلنت بلقيس عن اعتذارها عن تقديم أي حفلات غنائية بمناسبة أعياد رأس السنة، لرغبتها في أخذ أجازة تستمتع فيها بالوقت العائلي مع أسرتها.