هاني شاكر ينتهي من تسجيل أغنية جديدة.. تعرف إلى التفاصيل – بالصور

متابعة الخليج 365: انتهى الفنان المصري هاني شاكر من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “شبهك أوي” من المقرر طرحها قريبًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. الأغنية من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمد ضياء وتوزيع باسم منير. وأشار المكتب الإعلامي الخاص بالفنان هاني شاكر إلى أن الأغنية سيتم طرحها رقميًا خلال الفترة القريبة المقبلة. هذا ولم يُعرف بعد إن كان هاني شاكر سيصور الأغنية بطريقة الفيديو كليب أو سيكتفي بإطلاقها بنسخة الليركس فيديو فقط.

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