ديانا حداد تفاجئ الجمهور بصورتها دون مكياج

متابعة بتجــــــــــــــرد: “مرّة بميك اب ومرّة بلا ميك اب.. أصلاً حلو التغيير”، بهذا التعليق أطلّت الفنانة ديانا حداد على متابعيها على تطبيق إنستغرام بصورة مسائية ما قبل النوم.
وقد تخلّت ديانا حداد في الصورة المنشورة عن جميع مساحيق التجميل، لتطلّ على طبيعتها أمام جمهورها، فنالت هذه الخطوة الجريئة إستحسان محبّيها.
كيف لا وظهرت ديانا حداد بكامل جمالها دون مكياج، وأشار البعض إلى أنها بدت أصغر سنّاً كفتاة عشرينيّة.
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