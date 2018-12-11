أوّل شخصية لبنانية مشهورة تتبنّى طفلاً.. إليكم الصورة الأولى!

متابعة الخليج 365: على الرغم من أن خبيرة التجميل جويل ماردينيان قد رُزقت بإبنها بيلي من زوجها الأول وبابنتها إيلا من زواجها الثاني، إلا أنها كانت تسعى لتبنّي طفل في لبنان منذ أربع سنوات.

ويبدو أن حلم جويل ماردينيان قد تحقّق لتكون أوّل شخصية لبنانية مشهورة تتبنى طفلاً، فشاركت متابعيها عبر تطبيق الصور إنستغرام بالخبر السار.

وقد ظهرت في صورة وهي تحمل إبنها بالتبنّي وإسمه نايثان- مارك، فأثنى متابعوها على لفتتها الإنسانية بإتخاذ هذه الخطوة.