متابعة الخليج 365: في النسخة الـ20 من مهرجان أيام قرطاج المسرحي، انطلقت الفعاليات بعرض مسرحي حمل عنوان “يا كبير” على المسرح البلدي في العاصمة التونسية. وسرعان ما غادر المئات قاعة العرض ما إن ظهر بطل العمل في العرض المسرحي السوري- الألماني عاريًا تماماً. واستمرّ وجود الممثل السوري عارياً على خشبة المسرح لحوالي 20 دقيقة، فتداول روّاد الإنترنت بعض الصور وتساءلوا: هل شهد مهرجان أيام قرطاج المسرحي على فضيحة أم فنّ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل سوري يخرج عاريًا أمام الجمهور.. فضيحة أو فنّ؟ – بالصور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .