كلام سيمون أسمر عن مايا دياب يثير ضجّة عارمة.. إليكم التفاصيل!

متابعة الخليج 365: أثنى المخرج سيمون أسمر على الخط الفني الذي اتّخذته النجمة اللبنانية مايا دياب منذ خوضها غمار الغناء في الوطن العربي.

وفي التفاصيل وخلال السهرة الثانية من برنامج “ديو المشاهير” أشار سيمون أسمر إلى أن مايا دياب اتّخذت لونًا غنائيًا خاصًا بها خلال السنوات الأخيرة الماضية فتميّزت وبرزت بين زميلاتها على الساحة الغنائية.

كلام سيمون أسمر عن مايا دياب أثار ضجّة عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أشعل تعليقات الجمهور ومحبّيها الذين أعربوا عن سعادتهم بما قاله عن نجمتهم التي ينتظرون دائمًا كل جديد منها.

ومن المعروف أن سيمون أسمر له فضل كبير على نجاح أبرز نجوم الساحة الفنية العربية وتحديدًا الفنانين الذين انطلقوا من برنامجه الشهير “استوديو الفن”.