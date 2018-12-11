نجم البرنامج الشهير متّهم بتعنيف زوجته وضربها

متابعة بتجــــــــــــــرد: يواجه حسين كامارا الذي اشترك في الموسم الثاني من برنامج “ستار أكاديمي” الفرنسي، تهمة تعنيف شريكة حياته السابقة.

وفي التفاصيل، تمت ملاحقة النجم وهو أب لـ 3 أولاد بتهمة ضرب زوجته السابقة قبل انفصاله عنها منذ سنوات، وذلك في شهر أيّار من العام 2017 حين ذهب الفنان لاصطحاب ابنهما (6 سنوات) من المدرسة.

وخلال جلسية المحاكمة التي أقيمت أخيراً، نفى الفنان التهمة الموجهة إليه، وقال: “لست منحطاً لكي أشتم شريكتي السابقة أمام الناس”.

إلا أنه لم يتمكن من إثبات ذلك، فيما قدمت طليقته وثائق طبية تشير إلى أنها تعرضت للإصابات.

وصدر الحكم بحقّه، حيث تعين عليه أن يدفع 6 يورو يومياً لمدة 100، وأن يخضع لجلسات تأهيل مرتبطة بالعنف المنزلي.