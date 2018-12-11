نيكول سابا بفستان الزفاف من جديد وأناقتها حديث المواقع

متابعة الخليج 365: حلّت النجمة اللبنانية نيكول سابا ضيفة شرف على العرض الذي أقامه مصمم الأزياء المصري هاني البحيري لمجموعته الخاصة بخريف وشتاء 2019 في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وأطلّت نيكول سابا على المدعوين في العرض بفستان زفاف مرصع بالألماس وبتسريحة شعر العروس والطرحة على رأسها فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة.

وفور نشر نيكول سابا لصور من العرض، تحوّلت إلى حديث مواقع التواصل الإجتماعي خاصةً أن هذه تعتبر المرّة الأولى التي تظهر فيها بفستان الزفاف بعد زواجها من النجم يوسف الخال منذ سنوات عدّة.

على صعيد آخر، تنشغل نيكول سابا خلال الفترة الراهنة بالتحضير لمشاريع فنية عدّة ومنها أغنية جديدة من المقرر أن تبصر النور قريبًا.