وائل جسار يهدي جمهوره أغنية “ليلة هنا” – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرح النجم اللبناني وائل جسار أغنية جديدة بعنوان “ليلة هنا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناة شركة “أرابيكا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

أغنية “ليلة هنا” هي من كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان نور السعد، توزيع أحمد أمين، هندسة صوت م. ياسر أنور، أمّا الفيديو الخاص بها فقام تصميمه محمود صبري.

الجدير ذكره أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا منذ الساعات الأولى على إطلاقها خاصةً أن وائل جسّار يهديها إلى جمهوره بمناسبة الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد وليلة رأس السنة.

لمشاهدة فيديو أغنية “ليلة هنا”: