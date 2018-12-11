هادي أسود يطلق كليب “وينك” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح الفنان هادي أسود فيديو كليب خاص بأغنية “وينك” التي أصدرها منذ فترة قصيرة عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وصوّر هادي أسود الكليب وسط فكرة مميّزة شاركه فيها محبّوه في خطوة مختلفة أراد أن يضيفها إلى مسيرته الفنية. أغنية “وينك” هي من كلمات عماد مصطفى، ألحان حاز كرم وتوزيع Bekito أمّا العمل المصوّر فيحمل توقيع سليم سموع وأطلقه هادي أسود عبر قناته الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. لمشاهدة كليب أغنية “وينك”:

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