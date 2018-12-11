ميجان ماركل تفاجئ الجميع في حفل توزيع جوائز الموضة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ظهرت دوقة ساسكس الحامل، بشكل غير متوقع، على مسرح حفل توزيع جوائز الموضة "فاشن أوورد" 2018، على الرغم من عدم الإعلان عن مشاركتها في الحدث.

ودخلت ميجان على المسرح لتقديم "التمثال" للمصممة كلير وايت كيلر، التي صممت فستان زفافها، وكان من الواضح من خلال رد فعل مديرة دار جيفنشي، أن كلير لم تتوقع رؤية ميغان ذلك المساء.

وقالت ميجان أثناء تقديم الجائزة: "إنه لشرف كبير لي أن أكون هنا، في حفل تكريم المصممين البريطانيين في بيتي الجديد في المملكة المتحدة".

وارتدت الدوقة في حفل توزيع الجوائز، فستان جيفنشي أسود، وحذاء تمارا ميلون، وأساور من مجوهرات بيبا سمول.