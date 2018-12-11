خاص- معتصم النهار في منا وجرّ: تيم حسن النجم السوري الاول

حل الممثل السوري معتصم النهار ضيفاً مميزاً ضمن برنامج “منا وجر” مع الاعلامي بيار رباط، يوم الاثنين 10 كانون الأول على شاشة الـ MTV.

في البداية، طرح “رباط” سؤالاً حول اهمية الشكل الخارجي في مهنة التمثيل، اشار الوسيم معتصم النهار الى إن الكاميرا تحبّ الوسامة والجمال بشكل مقبول ولكن ليس شرطاً في المهنة. وأضاف الى إنه يوجد الكثير من الممثلين غير الوسيمين حققوا نجاحا كبيراً واصبحوا مشاهير.

وعن اجتماعه مؤخرا مع الممثلين نادين نسيب نجيم وقصي خولي في منزل المنتج صادق الصباح. أشار “معتصم” الى انه كان اجتماعاً عائليًا وديًا للتعرف أكثر على بعضهم البعض حيث كان لأول مرة يلتقي بنادين شخصيًا، وذلك قبل البدء بتصور مسلسل “خمسة ونص” الذي سيعرض في شهر رمضان 2019.

ورداً على سؤال حول عفوية نادين وتفضيلها له اكثر من قصي خولي، لفت “معتصم” الى أنه ليس صحيحًا تفضيلها له ولكنها عفوية و”مرتاحة مع نفسها” فتعبر بكل ارتياح.

وعن لعب الأدوار الكوميدية، أشار الى أنه جسّد القليل من الشخصيات الكوميدية، لأن لم يعرض عليه ادواراً تعجبه كثيراً.

ورداً على سؤال هل من الضروري ان تكون روح الممثل طريفة كي يجيد لعب الدور، قال “ليس بالضرورة”.

وعن مسلسله الجديد “ما فيّ” مع ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا، اخراج رشا الشربتجي، كتابة كلوديا مرشليان، وانتاج شركة “الصباح للاعلام”، والذي سيعرض مع بدء السنة الجديدة على شاشة MTV، أشار “معتصم” الى أنهم بدأوا التصوير منذ نحو ثلاثة اشهر وأصبحوا في الحلقات ما بعد النصف منها.

ووصف التحضيرات بالرائعة والجميلة، ولفت الى إن شركة الصباح شركة رائدة وممتازة.كما أنه يرتاح بالتعامل مع المخرجة رشا شربتجي.

أما عن شخصية “فارس” الذي يلعبها، كشف ان “فارس لبناني الأصل ولكن الظروف جعلته يعيش حياته في سوريا، فيرجع بعد سنوات الى لبنان مع شقيقته، ليكشف سبب قتل والديه بظروف غامضة. وتقع الاتهامات على عائلة “فاليري” ولكن بعدها يقع بحبها وبحب عائلتها.

وعن تقييمه لأداء “فاليري” في التمثيل، أشار الى انه مرتاح بالتعامل معها وهي عفوية وملتزمة بالتصوير وتقدم المطلوب منها بكل صدق.

وأضاف الى أن المسلسل كامل متكامل مع كاتبة محترفة ومخرجة محترفة وشركة انتاج رائدة، والممثلين جيدين.

ورداً على سؤال هل يشعر بالمسؤولية امام الجمهور الذي سيقارن بين معتصم النهار وبين الممثل تيم حسن بعد أن قدم الاخير ادواراً الى جانب نادين ن. نجيم وفاليري ابو شقرا؟ اكد “معتصم” ان المسؤولية موجودة والجمهور سيقارن، ولكن لا أفكر بهذا الموضوع ولا اشغل بالي.

ورداً على سؤال هل يرى أن تيم حسن هو النجم السوري الأول في العالم العربي قال “بكل امتياز نعم ومنشوف حالنا فيه”.

خلال الحلقة قلّد “معتصم” كل من الممثلين عابد فهد، باسل خياط، باسم ياخور واللمبي، وعبّر عن حبه الكبير لهم.

كما قام بتقليد الممثل العالمي مارلون براندو من فيلم The Godfather.

وأبدى معتصم رأيه حول الهجوم الذي تعرضت له المممثلة المصرية رانيا يوسف بسبب فستاتها الجريء، وقال “من منا بلا خطيئة فليرجمها بحجر والفستان عادي”.

اما عن عودة مسلسل “باب الحارة” بجزئه العاشر، لفت ان المسلسل يجب ان يعود لانه حقق نسبة نجاح كبيرة ولكن يجب ان تكون العودة بطريقة مختلفة.

وعن قضية الفنان سعد لمجرد واتهامه بالاغتصاب، اشار الى انه يدافع عنه لانه لم تثبت عليه التهمة ويوجد شيء غامض في القضية.

وحول الصورة التي اعلن بها سعد المجرد خروجه من السجن، اشار “معتصم” الى إنها مستفزة.

وأكد الى أنه مع حكم الاعدام حين تثبت التهمة على الشخص، اما من يتحرش يجب ان يعاقب عقوبة قوية.

وختم معتصم المقابلة باللعب بالطابات حيث تذكر عبرها مقاعد الدراسة الجامعية في التمثيل، حيث كانوا يلعبون بها كي يستطيعوا فصل الحواس.

تناولت الحلقة ايضاً مواضيع عدة لم تتخطى كونها مديحاً ببرامج ومسلسلات المحطة حيث يتحول البرنامج اسبوعاً بعد اسبوع الى منصة لتلميع المحطة التي لا تحتاج اصلاً الى ذلك كونها من اهم المحطات اللبنانية والعربية اولاً وثانياً لان يجب ترك الحكم عليها للجمهور الذي يفيها حقها دائماً ما جعل الامر يصبح مستفزاً كل اسبوع.اي انتقاد برامج ومقدمي المحطات الاخرى ومدح برامج ومقدمي المحطة التي تعرض البرنامج.

وقد تجاهل البرنامج بالامس ايضاً معلومة ليست في صالحه وهي ان اول مسلسل ميلادي عرض على محطة mtv هو “فرصة عيد” وليس “ام البنات” الجديد كما يدعون،فهل يجوز فقدان الذاكرة في هذه الفترة القصيرة سيما وان المسلسل الاول ضم باقة من اروع ممثلي الشاشة الصغيرة؟

يجب على برنامج “منا وجر” اعادة خلط الاوراق والاستفادة من فريق اعداد مبدع ومقدمين ناجحين كل في مجاله ليكون بالفعل قدوة لكافة البرامج النلفزيونية والدليل على ذلك ان الرايتنغ الاسبوعي لم يكن لصالحه في هذا الموسم حتى الان.