نيكول سابا تتألق فى حفل هاني البحيري بفستان زفاف رائع

القاهرة - سارة عبدالستار
تظهر النجمة "نيكول سابا " في عرض مصمم الأزياء العالمي " هاني البحيري" بفستان الزفاف الأخير وكانت مفاجأة العرض والفستان سعره 200 مليون جنية أغلي فستان ف العالم مرصع بالماس من سيرانا وهو من موديل مرمايند مع ذيل طويل
وظهرت "نيكول سابا" علي أغنيتها "هفضل احلم" مع ثلاثه فتيات بفساتين من اللون الابيض . يشار إلي أن أخر اعمال الفنانة نيكول سابا هو الجزء الثاني من مسلسل "ولاد تسعه" الجاري عرضه حاليًا وحقق نجاحًا كبيرًا.
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