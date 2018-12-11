نيكول سابا تتألق فى حفل هاني البحيري بفستان زفاف رائع

تظهر النجمة "نيكول سابا " في عرض مصمم الأزياء العالمي " هاني البحيري" بفستان الزفاف الأخير وكانت مفاجأة العرض والفستان سعره 200 مليون جنية أغلي فستان ف العالم مرصع بالماس من سيرانا وهو من موديل مرمايند مع ذيل طويل

وظهرت "نيكول سابا" علي أغنيتها "هفضل احلم" مع ثلاثه فتيات بفساتين من اللون الابيض . يشار إلي أن أخر اعمال الفنانة نيكول سابا هو الجزء الثاني من مسلسل "ولاد تسعه" الجاري عرضه حاليًا وحقق نجاحًا كبيرًا.