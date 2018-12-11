أبرز المحطات المؤثّرة في حياة الفنان الراحل محمود القلعاوي

رحل عن عالمنا الفنان محمود القلعاوي بعد أن أثرى الحياة الفنية بعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية وفي هذا التقرير نستعرض أهم المحطات في حياته الشخصية وفي حياته الفنية

قدّم والده الفنان الكبير عبد الحليم القلعاوي , مجموعة من الأفلام السينمائية في فترة الخمسينات وكان دائمًا يظهر في أدوار الشيخ أو القاضي أو الصعيدي

حزن القلعاوي على رحيل شقيقته الصغرى الفنانة إحسان القلعاوي ,بخاصة بعدما رحلت ودفنت خارج مصر في الولايات المتحدة

برع محمود القلعاوي في تقديم الأدوار الكوميدية وفي الأدوار التراجيدية فقدّم في السينما فيلم "ريا وسكينة" مع يونس شلبي وشريهان وقدّم فيلم "لا من شاف ولا من دري" مع عادل إمام وإيمان وكان يظهر بدور الرجل الانتهازي الشيك ونجح في تأدية الدور وأشاد به النقاد والجمهور عند عرض الفيلم

ارتبط بصداقات قوية مع عدد من الفنانيين والذي أعتبرهم أصدقاء العمر منهم يونس شلبي و مظهر أبو النجا وأحمد بدير وغريب محمود وحزن كثيرًا عند رحيل مظهر أبو النجا وأنعزل عن الناس حزنًا عليه وأعتبره صديقه المقرّب إلى قلبه

قدّم ثنائي شهير مع الفنان محمد صبحي ومع الفنان محمد نجم في عدد من المسرحيات

اجتمع مع شقيقته فقط في فيلم علي سبايسي مع الفنان حكيم عام 2005,وعشق دراسة القانون وحصل على ليسانس الحقوق واحترف التمثيل وبدأ في الإذاعة

قدّم القلعاوي طوال حياته أعمالًا مميّزة حيث لم يلجأ إلى المشاهد الخارجة,طوال تاريخه الفني ولم ينطق لفظ خارج خلال مشوار الفني.