شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أسرة محمود القلعاوى تتلقى عزاءه بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى أسرة الفنان الكوميدى الكبير الراحل محمود القلعاوى العزاء فيه مساء غد الأربعاء بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد، وكان جثمان الكوميديان الراحل قد تم تشييعه من مسجد عمر بن عبد العزيز، بجوار نادى هليوبوليس فى مصر الجديدة، بحضور نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى، وسط غياب تام من أهل الفن، حيث لم يحضر سوى الفنان شريف خير الله والمخرج محسن فكرى.

ورحل محمود القلعاوى عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر 79 عاماً، بعدما قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" و"الجوكر" و"واحد لمون والتانى مجنون" و"أنت حر" و"العم النبيل" و"عفاريت من ورق"، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية المتميزة.