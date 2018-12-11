شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا يا خفيف الظل.. ماذا قال نجوم مصر والوطن العربى فى رثاء محمود القلعاوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن على الوسط الفنى وعلى صفحات وسائل التواصل الإجتماعى بعد رحيل أحد أهم نجوم الكوميديا الذى أضحك الكثير فى أعماله المسرحية والسينمائية والدرامية، أنه الفنان القدير محمود القلعاوى الذى وافته المنية عن عمر ناهز الـ79 عاماً مساء أمس.

وحرص العديد من الناس فى الوطن العربى على رثاء النجم القدير على صفحات السوشيال ميديا، بالإضافة لعدد من الفنانين ناعيين القلعاوى وواصفينه بفنان الزمن الجميل.

نشر الفنان إدوارد صورة تجمعه بالفنان وعلق عليها قائلاً :"كنت سعيد أنى قابلتك واتعرفت عليك، ربنا يرحمك"، بينما ودعه المغنى مصطفى حجاج بنشر صورة من إحدى أعماله قائلا :"ربنا يرحمه يارب"، وهو نفس ماكتبته المذيعة وفاء الكيلانى.

ومن الإمارات علق الكاتب عبد الله النعيمى قائلاً :" محمود القلعاوى لم يكن فناناً، بل استاذاً فى الفن، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته"، وودعت الفنانة ندى بسيونى القلعاوى حيث كتبت: "وداعاً يا خفيف الظل، طيب القلب الفنان محمود القلعاوى، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

ونعت دينا فؤاد والممثل عمر متولى ابن الفنان الراحل مصطفى متولى محمود القلعاوى، فقالت دينا:" إنا لله وإنا اليه راجعون الفنان محمود القلعاوى فى ذمه الله، ربنا يرحمك وينور قبرك و يسكنك فسيح جناته يارب".