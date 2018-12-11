نبيل الحلفاوي يرد على متابع اتهمه بالعجرفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رد الفنان نبيل الحلفاوي، على أحد متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، بعد اتهام الأخير له بالعجرفة.
وكان "الحلفاوي" قد علق على ترتيب الأندية المصرية في الدوري قائلا: "ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الآن، الأهلي 6 والزمالك 1"، في إشارة لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة.
ورد أحد متابعيه ويدعى محمد رضا، قائلا: "المفروض يسموك نبيل الحفلاوي، من التحفيل اللي بتحفله، وعلى فكرة أنا كنت بحبك جدا وبحب تمثيلك".
وتابع: "في مرة قابلتك وسلمت عليك، ودي كانت أول مرة أسلم على فنان، رديت عليا بعجرفة، وأخدت عهد ما أسلم على فنان تاني، الكلام ده كان في جامعة الدول مهندسين عند توكيل بي إم دبليو".
ليرد الفنان مدافعا عن نفسه: " مش عجرفة والله، وأنا إيه عشان أتعجرف، المكان اللي ذكرته بالتحديد كنت داخل على مستشفى الصفا، زوجتي كانت في الرعاية المركزة".
واختتم حديثه: "يا جماعة أحسنوا الظن، كلنا بنمر بلحظات صعبة، ربنا يكفيكم شرها، واحنا بنهرب للكورة من شوية".
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