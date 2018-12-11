داليدا خليل مستمرة بتشويق الجمهور

يوماً بعد يوم، تشوّق النجمة داليدا خليل الجمهور حول دورها في فيلم “المهراجا”.

ويومياً تتلقى داليدا العديد من التعليقات عبر حساباتها على مواقع التواصل من محبيها الذين يؤكدون انهم بإنتظار بدء عرض الفيلم في صالات السينما لمشاهدة دورها حيث تجسد شخصية اسمها “زينة”.

وغردت داليدا قائلة: “مين ناطر يحضر زينة بفيلم العيد المهراجا؟ قريباً في جميع صالات السينما”.

يبصر فيلم “المهراجا” النور في دور السينما في عيدي الميلاد ورأس السنة ابتداءً من20 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

الفيلم كوميدي عاطفي من تأليف رافي وهبي، إخراج فادي حداد، إنتاج فالكون فيلمز ويشارك في بطولته زياد برجي، داليدا خليل، جوليا قصار، ايلي متري، دانا حلبي، عباس جعفير، ادمون حداد وغيرهم.