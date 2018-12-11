الفنانة ندى بسيوني تدعم الفنانيين التشكيلين في فعاليات بينالي شرم الشيخ

القاهرة- محمد عمار حرصت الفنانة ندى بسيونى على دعم الفنانين التشكيليين المشاركين فى بينالى شرم الشيخ الدولى الثالث، أثناء عرض لوحاتهم فى خليج نعمة بشرم الشيخ، وذلك بحضورها فعاليات البينالى، الذى يشارك فيه 50 فنانا تشكيليا من إيطاليا وإنجلترا ومصر، ندى بسيوني تحرص دائما على السفر لشرم الشيخ لدعم السياحة المصرية ندى تستعد خلال الفترة القادم لتصوير عمل درامي جديد قالت إنها ستعلن عنه خلال الأيام القادم

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