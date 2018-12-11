صناع فيلم "122" يقررون عرض العمل بداية الشهر المقبل

قرر صناع فيلم "122"عرضه في 2 يناير بمناسبة أعياد الكريسماس والفيلم من أفلام الرعب وهو من بطولة مجموعة من الفنانيين منهم طارق لطفي ، أحمد الفيشاوي ، أمينة خليل ، أحمد داوود وهو من إخراج ياسر الياسري .

ويعتبر الفيلم من أقوى أفلام الرعب المصرية حيث قدم أبطاله مجموعة من المشاهد الحقيقية دون الأٍستعانه بدوبلير وبسبب كواليس هذا العمل ينتظر الجمهور عرض العمل لرؤيته خاصة أنه يتم إستخدام تكنيك تصوير جديد في السينما المصرية 4دي ، وهو من تأليف صلاح الجهيني وتدور أحداث العمل حول شاب وحبيبته يدخلون المستشفى للعلج وفجأة تنقلب حياتهما رأسا على عقب بسبب تعرضهم لمجموعة من المواقف الغامضة ويحاولون الهرب من المستشفى حتى لا يتم قتلهم