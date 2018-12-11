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شكرا لقرائتكم خبر عن كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ساخن فى حفلFashion Awards والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة العالمية كيندال جينر الكثير من الجدل وذلك بإطلالتها خلال حضورها أمس حفل " Fashion Awards " لعام 2018 و الذي أقيم برويال ألبرت هول في لندن.
فقد ظهرت كيندال البالغة من العمر 23 عام وهي ترتدي فستان " see through " باللون الذهبي ، و هو واحد من مجموعة تصميمات دار أزياء " Julien Macdonald " ، واستطاعت جينر أن تحصد كم هائل من الإشادات بهذه الاطلالة الجريئة و التي جعلتها الاكثر تألقا علي الـred carpet .
يذكر أن كيلي جينر ظهرت مؤخرا بحلقة من برنامج " Carpool Karaoke" مع صديقتها السوبر موديل هايلي بالدوين ، و كانت تفاصيل الحلقة الاكثر تداولا عبر الـ social media .
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