شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حلا شيحة تفاجئ جمهورها بصور أخرى جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها، بمجموعة صور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وظهرت حلا فى الصور بنيولوك بعد تصفيف شعرها. ووجهت حلا رسالة شكر لمصفف الشعر شربل فى أبو ظبى بعد النيولوك، قائلة: " شكر لك شربل حبيت قصة شعرى الجديدة". وحلت الفنانة حلا شيحة ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الأيام الماضية وتطرقت "حلا"، فى حديثها عن ذكرياتها الفنية وعلاقتها بأبنائها الأربعة وتعاونها لأول مرة مع "الزعيم" عادل إمام والتى شاركته بطولة فيلمه "عريس من جهة أمنية" كما تحدثت حلا عن الحجاب وأنها كانت مقتنعة به وسعيدة وتريد التقرب من الله بهذه الطريقة، وعندما قررت خلعه كانت لديها راحة نفسية للقرار أيضا.











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