شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب محمد صبحى عن جنازة محمود القلعاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الفنان القدير محمد صبحى غضبه الشديد، بسبب التعليقات التي أثيرت حول غيابه عن جنازة الراحل محمود القلعاوى، وقال صبحى لـ"الخليج 365"، إنه متواجد حاليا في مدينة الإسكندرية، وأنه سيحضر عزاء الفنان الكوميدى الراحل.

وأكد "صبحى" أنه من أول من نشروا نعيا خاصا للراحل على صفحتهم على موقع فيس بوك، وأشار بنبرة حادة إلى أن طرح هذه الأسئلة في مثل هذه الظروف ما هى إلا محاولة لاستغلال الحدث، لافتا إلى أن هذا الأمر سبق وحدث في جنازة الراحل جميل راتب، ونفى عن نفسه الغياب بنشر صور خاصة له من الجنازة.

وكان قد رحل عن عالمنا بالأمس الفنان القدير محمود القلعاوى عن عمر يناهز الـ 79 عام، وشيعت الجنازة اليوم من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبوليس فى مصر الجديدة.