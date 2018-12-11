شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المطرب أحمد سعد وسمية الخشاب يقضيان إجازة شتوية بين معابد الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت معابد الأقصر، زيارة خاصة للنجم أحمد سعد وزوجته الفنانة سمية الخشاب، وذلك للاستمتاع برحلة سياحية شتوية فى مدينة السحر والجمال مملكة الدفئ بجنوب الصعيد، وزار النجمين خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر معابد الكرنك والأقصر ومقابر وادى الملوك والملكات. ومن جانبه، قال الطيب غريب كبير مفتشى معابد الكرنك، أن النجمين قاما بزيارة معابد الكرنك واستمتعا بالتقاط الصور التذكارية داخل المعبد الفرعونى العالمى بمحافظة الأقصر، وقام عدد من العمال ومفتشين الآثار بالتقاط الصور التذكارية معهما خلال الزيارة.

المطرب أحمد سعد وسمية الخشاب يقضيان إجازة شتوية بين معابد الأقصر

سمية الخشاب

المطرب أحمد سعد وسمية الخشاب

أحمد سعد وسمية الخشاب

المطرب أحمد سعد وسمية الخشاب يقضيان إجازة شتوية

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المطرب أحمد سعد وسمية الخشاب يقضيان إجازة شتوية بين معابد الأقصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .