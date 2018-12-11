من داخل الكوافير.. حلا شيحة تكشف عن إطلالتها الجديدة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
نشرت الفنانة حلا شيحة مجموعة من الصور داخل الكوافير عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وكشفت حلا عن اللوك الجديدة بعد أن قامت بتغيير لون وستايل شعرها، ووجهت الشكر لمصفف الشعر الخاص بها، كما وصفت إطلالتها بالرائعة.
يُذكر أن الفنانة حلا شيحة اعتزلت العمل الفني عام 2006 بعد بطولة فيلم "كامل الأوصاف". وارتدت الحجاب ثم النقاب وأعلنت مؤخرًا عودتها للتمثيل مرة أخرى.
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