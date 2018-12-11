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كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً -
نقابة الفنانين اللبنانيين تتضامن مع راغب علامة وتعلّق على ما حصل
بعد أن وقع سجالا بين الفنان اللبناني راغب علامة والنائب حكمت ديب بسبب أغنية الأول التي حملت عنوان “طار البلد” والتي حملت الكثير من القضايا التي يعانيها الشعب اللبناني، أصدرت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان بياناً، أكّدت فيه على موقفها المتضامن مع الفنان راغب علامة واستنكار الكلام الذي وجّه إليه على خلفية هذا العمل.
من ناحية أخرى، كان علامة قد ردّ بقوة على تصريح ديب على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. “طار البلد” من كلمات الشارع نزار فرنسيس.
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