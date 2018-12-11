Dec 11, 2018 انها واحدة من اكثر العارضات طلباً في العالم. انها العارضة الشهيرة كيندال جينر (23 عاماً) التي سرقت الانظار باطلالة مثيرة خلال حضورها حفل جائزة الأزياء في لندن تمايلت كيندال على السجادة الحمراء بثوب شفاف حمل توقيع Julien Macdonald, الحفل حضره عشاق الموضة ومغنون وممثلون ونجوم. وقد فازت العارضة كايا جيربر، ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، بجائزة عارضة العام.







شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور- كيندال جينر بثوب شفاف في حفل جائزة الأزياء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بصراحة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بصراحة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .