الفنان يحيى الفخراني يقرر إعادة عرض مسرحية "الملك لير"

القاهرة- محمد عمار
قرر الفنان الكبير يحيى الفخراني إعادة عرض مسرحية "الملك لير" على أحد المسارح الخاصة في بداية شهر فبراير القادم وستكون من إخراج تامر كرم.
المسرحية قدمت عام 2001 على خشبة المسرح القومي لأول مرة بالقاهرة وأشترك في بطولتها سوسن بدر، ريهام عبد الغفور عهدي صادق ، إبراهيم الشرقاوي ومن المقرر إختيار أبطال جدد والمسرحية تأليف ويليام شكسبير وتدور أحداثها حول الملك لير الذي يحاول تقسيم ممتلكاته بين أولاده ثم يصبح مطرودا منهم
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