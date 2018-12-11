شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود القلعاوى مع أحفاده فى احتفاله بعيد ميلاده الـ78 قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عدداً من الصور للفنان الراحل محمود القلعاوى مع أحفاده وعائلته، وذلك فى احتفالية عيد ميلاده العام الماضى الـ 78 حيث تعد هذه الصور آخر ظهور له قبل وفاته أمس الاثنين عن عمر 79 عاماً.

ولد محمود القلعاوي فى 12 نوفمبر 1939، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964، ثم عمل بهيئة المسرح، وكانت بداية مسيرته الفنية فى السبعينيات من القرن الماضى من خلال المسرح، ثم كانت أول مشاركاته السينمائية عام 1971 فى فيلم "لعنة امرأة"، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

وقدم الفنان الكبير محمود القلعاوى، العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" والجوكر "واحد لمون والتانى مجنون" و"أنت حر" و"العم النبيل" و"عفاريت من ورق "، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية المتميزة.



محمود القلعاوى وسط عائلته محمود القلعاوى وسط عائلته



محمود القلعاوى مع نجله محمود القلعاوى مع نجله



محمود القلعاوى مع أحفاده محمود القلعاوى مع أحفاده