شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تكشف سر تاريخ 12-12-2018.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أشهر من الغياب بسبب الظروف الصحية، عادت ميريام فارس لتثير فضول جمهورها ومحبيها على الإنستجرام، فبعدما وضعت صورة بها تاريخ 12-12 لتترك الجميع فى حيرة حول سر هذا اليوم بالتحديد، نشرت ميريام منذ قليل مقطعاً صغيراً لفيديو كليب سيعرض غداً، لنكتشف أن هذا اليوم سيكون تاريخ عودتها للغناء من جديد، بعد انقطاع عن الساحة الفنية دام 6 أشهر بسبب ظروف مرضها.

وبجانب الكليب المفترض عرضه غداً، عادت ميريام من جديد لساحة الحفلات، فأعلنت عن جدولها لرأس السنة الذى من المقرر أن تحيى فيه حفلاً غنائياً فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى.

وكانت قد أكدت المطربة اللبنانية فى أغسطس الماضى أنها تمر بحالة صحية حرجة، فيما نفت إصابتها بمرض السرطان.

وقالت ميريام عبر وسائل التواصل الإجتماعية: "ترددت كتير قبل ما أحكى لأن ولا مرة حبيت إنه تكون تفاصيل حياتى الخاصة، بالتحديد اللى بتزعل مستباحة للعلن، بس محبتكن وكسرة أهلى جبرتنى أطلع عن صمتى، بشكر من كل قلبى كل الناس اللى سألت عنى واتطمنت على صحتى ولكل يللى عم يدعولى بالشفاء ويصلولى، بقلن أنا كمان بحبكن وأنا محظوظة فيكن كتير".

وأضافت ميريام: "سبق وصرحت إنى بحاجة لشوية وقت لأتعافى وأرجعلكن ميريام القوية اللى بتعرفوها، صحيح إنى عم بقطع بحالة صحية دقيقة وحرجة بس مش كل مصيبة اسمها سرطان، أنا ما معى سرطان، كفى متاجرة بصحة الناس، بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء لكل مريض".