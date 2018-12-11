شكرا لقرائتكم خبر عن "يا كبير".. اعرف تفاصيل مسرحية شهدت ظهور أحد الممثلين عاريا فى أيام قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد غير مألوف أمام الجماهير، شهد عرض مسرحية "يا كبير" على المسرح البلدي فى العاصمة تونس ضمن فعاليات الدورة 20 لأيام قرطاج المسرحية، مشهدا صادما عندما خرج أحد الممثلين السوريين عارياً أمام الجمهور.

المسرحية من تأليف أمل عمران، وتدور أحداثها، حول العنف الذى يعيشه الشعب السورى فى ظل الحرب التى تدور بها، وتأثيره على المواطنين والأسباب التى تؤدى إلى هذا العنف، وكيف يمكن التعامل معه.

وتدور أحداث العرض المسرحى، عن الحرب فى سوريا، حيث تزور فتاة أخيها، بعد إعلان خبر وفاته فى سوريا، حيث تخبره بأنها ترغب فى السفر إلى سوريا من أجل حضور الجنازة، فى حين يحاول الأخ إقناع شقيقته بعدم السفر إلى سوريا، فى ظل ظروف الحرب التى تعانى منها، وفى إطار هذا يحدث الصراع بينهم فى ظل رفض السفر حيث يضطر الآن إلى كشف تفاصيل عن والده حتى يقنعها بعدم السفر.









مدير المسرح البلدي، زهير الرايس كشف فى تصريحات إذاعية نشرتها مواقع تونسية، تفاصيل الواقعة، قائلا، إن العمل تعاون ألمانى سورى، ومن تمثيل ممثل وممثلة سوريين، موضحا أن الاشخاص الذين غادروا القاعة عددهم قليل، في حين قرر الباقى مواصلة العرض وتفاعلوا معه.

وأوضح مدير المسرح البلدى، أنه يحترم ردود فعل الطرفين، مشيرا إلى أن ما قام به الممثل لم يكن مجرّد ايحاءات جنسية مسقطة وإنما رسالة أراد من خلالها التعبير عن انتهاك الحرمات في العالم العربي والاعتداء على الجسد، متابعا كان من الأجدر أن يتم خلال المعنى الخاص بالمسرحية، وعدم إقصار الأمر على هذا المشهد.

وانطلقت الدورة الـ 20 لأيام قرطاج المسرحية السبت الماضى، فى شارع الحبيب بورقيبة بعرض موسيقى تراثى وعرض مسرحى بعنوان "ملحمة خضراء" السيرة الهلالية إلى جانب عرض لسيرك "باباروني"، وتكريم دولة فلسطين، بعرض مسرحية (مروح لفلسطين) للمخرجة الاميركية الفلسطينية ميكائيلا، سبقها عزف منفرد على الكمان، وتتناول المسرحية وهي من إنتاج مسرح الحرية بمدينة جنين، قصصا مختلفة من واقع عدد من المدن والمخيمات الفلسطينية.