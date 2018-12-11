شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحضر جنازة محمود القلعاوي وغياب تام لنجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت، منذ قليل، جنازة الفنان الراحل محمود القلعاوى، من مسجد عمر بن عبد العزيز، بجوار نادى هليوبوليس فى مصر الجديدة، بحضور نقيب الممثلين أشرف زكى، وسط غياب تام من أهل الفن.

ورحل محمود القلعاوى عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر 79 عاماً، بعدما قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" و"الجوكر" و"واحد لمون والتانى مجنون" و"أنت حر" و"العم النبيل" و"عفاريت من ورق"، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة.

وولد القلعاوى فى 12 نوفمبر 1939، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964، ثم عمل بهيئة المسرح، وكانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات من القرن الماضي من خلال المسرح، ثم كانت أول مشاركاته السينمائية عام 1971 فى فيلم "لعنة امرأة"، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.