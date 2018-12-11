شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام عن فيلم "لص بغداد": أقوى مشاهد الأكشن فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان محمد إمام جمهوره لفيلمه الجديد "لص بغداد" عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشر "إمام"، صورة وكتب عليها قائلا: "مع صديقى طارق الشورى أثناء التدريب على مشهد أكشن فى فيلم لص بغداد تقريباً هيبقى من أغرب وأقوى مشاهد الأكشن اللى هتشوفوها فى السينما المصرية إن شاء الله دعواتكم". فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى.

محمد إمام

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