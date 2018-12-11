شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لرئيس مهرجان أيام قرطاج المسرحية على واقعة الممثل العارى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

علق الفنان حاتم دربال المدير العام ورئيس مهرجان أيام قطاج المسرحية على واقعة تعرى ممثل سورى وظهوره على المسرح أثناء العرض المسرحى "يا كبير" إنتاج سورى ألمانى، وأكد فى أول تصريحاته لـ"الخليج 365": "لا تتحمل إدارة المهرجان ما حدث من هذا الممثل فقد فعل ذلك من وحى اللحظة وارتجل هذا المشهد على المسرح ولم يكن موجودا فى العرض من قبل.



رئيس المهرجان ومحرر الخليج 365

وأضاف مدير عام المهرجان الفنان حاتم دربال: "هذا الممثل فاجأ الممثلين زملاءه وفاجأ مخرج العرض وما قدمه على المسرح لم يكن موجودا من قبل فى العمل المسرحى حينما عرض علينا وحينما عرض من قبل فى ألمانيا".

وأشار: "لا تأثير لما فعله هذا الممثل على المهرجان وفعالياته فهو خروج على النص وارتجال، لكن السوشيال ميديا دائما تضخم الأحداث".

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية فقد سبقها نفس الواقعة فى دورة سابقة للمهرجان فى عرض مسرحى إيطالى.