لهذا السبب.. محمد سعد يحصل علي إجازة من تصوير "محمد حسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
انتهى الفنان محمد سعد من تصوير ما يقرب من 60% من أحداث فيلمه الجديد محمد حسين المقرر أن يتم عرضه خلال موسم عيد الفطر القادم، بناء علي رغبة الجهة المنتجة.
وقال منتج العمل أحمد السبكي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أسرة العمل حصلت علي إجازة لمدة أيام بسبب معاينة أماكن تصوير جديدة.
وأشار إلى أن العودة لديكور التصوير ستكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن يتم اختيار الأماكن التي يُستكمل التصوير بها.
تدور أحداث فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.
فيلم "محمد حسين"، بطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.
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